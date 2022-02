UEFA verplaatst Champions League-finale van Sint-Petersburg naar Parijs

Naar aanleiding van de oorlogssituatie in Oekraïne riep de UEFA vanochtend een buitengewone vergadering bijeen. Op de agenda stond onder andere de locatie voor de Champions League-finale op 28 mei.

Sint-Petersburg in Rusland zou dit jaar de gaststad zijn voor die finale, maar de UEFA stond de voorbije dagen stevig onder druk om de finale elders te laten doorgaan. De knoop is nu doorgehakt. De finale is verplaatst naar het Stade de France in Parijs.

Ook in 2006 (Arsenal-Barcelona, 1-2) en 2000 (Real Madrid-Valencia, 3-0) werd daar al eens een CL-finale gespeeld.



Het Kremlin heeft snel gereageerd: "Het is jammer dat die beslissing is genomen. Sint-Petersburg zou ideaal geweest zijn om een voetbalfeest te houden."