NBA: "Too much DeRozan" in het Oosten, "Briljante" Curry in het Westen

DeRozan stuwde zijn record om minstens 35 punten te scoren met een schotpercentage van 50% (of beter) naar acht opeenvolgende wedstrijden. De vijfvoudig All-Star maakte 15 van zijn 21 schoten, en tekende voor vijf punten in de laatste minuut. Goed voor het behoud van de leidersplaats en hun zesde zege op rij.

18 punten en 14 assists: opnieuw een double-double voor Stephen Curry. Inmiddels de zesde uit zijn carrière. De dirigent van de Golden State Warriors gidste zijn team naar een 132-95-overwinning tegen de Portland Trail Blazers.

"Steph was briljant vanavond", zei Warriors-coach Steve Kerr. "Ik hield van zijn geduld en de manier waarop hij het team vanavond leidde. Hij speelde een prachtige wedstrijd."

Ook Klay Thompson had 18 punten voor de Warriors, die vier van hun laatste vijf wedstrijden hadden verloren.



De Warriors leidden de partij vannacht met 37 punten in de tweede helft en lieten hun starters rusten in het vierde kwart. Acht spelers eindigden met dubbele cijfers - de laatste keer dat Golden State er zoveel had was in 2009.

"Ik vond het leuk om het vierde kwart niet te spelen en onze jonge jongens te zien spelen", zei Thompson, die zijn ploeg op de tweede plek gebeiteld ziet staan in het Westen.