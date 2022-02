IOC roept sportbonden op om Rusland en Wit-Rusland links te laten liggen

Donderdag veroordeelde het IOC in een eerste reactie de inval van Russische troepen in Oekraïne en de inbreuk op de olympische wapenstilstand. Die begon zeven dagen voor de start van de Olympische Winterspelen (4-20 februari) en loopt tot zeven dagen na het einde van de Paralympische Winterspelen (4-13 maart).

Nu wil het IOC ook dat er geen internationale sportwedstrijden georganiseerd worden in Rusland en Wit-Rusland. "Zij moeten rekening houden met de inbreuk op de olympische wapenstilstand door de Russische en Wit-Russische regering en de absolute prioriteit geven aan de veiligheid van de atleten", klinkt het.

Het IOC, dat benadrukt zelf geen events gepland te hebben in beide landen, roept daarnaast op om geen Russische en Wit-Russische vlaggen toe te laten en de volksliederen van beide naties niet af te spelen.

Het is al de derde keer in 14 jaar dat Rusland de olympische wapenstilstand negeert. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking viel het Georgië binnen en enkele dagen na het einde van de Winterspelen in Sotsji in 2014 annexeerde het de Krim.