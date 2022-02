Deceptie heerst bij Beerschot: "Doen alles voor behoud, maar voelen ons machteloos"

"Het is spijtig als je ziet hoe de jongens ervoor gevochten hebben. Het mag niet zijn. Als je in deze fase van de competitie maar 16 punten hebt, zijn daar verschillende redenen voor. Een van die redenen is dat de bal gewoon niet rolt voor ons."

"Ik vroeg ook om strijd en inzet, dat heb ik gezien", blikte Vanderidt terug. "De goals die we slikken bevestigen ons verhaal dit seizoen. Het waren miscchien individuele fouten, maar we zijn er niets mee. De punten zijn weg."

Vandaag hebben we er alles aan gedaan... We voelen ons machteloos.

Hoe komt het toch dat Beerschot bij een 2-1-stand de wedstrijd uit handen geeft? "Er is een kwaliteitsverschil. Daar kunnen we niet om heen. We moeten steeds rekenen op onze vechtlust. Toen de gelijkmaker viel, was het beste er al af bij ons."

En dat zorgt voor moedeloosheid bij Beerschot: "Vandaag hebben we er alles aan gedaan... We voelen ons machteloos."

Op naar de volgende, dan maar. De inhaalmatch tegen Standard. "Die gaan we voorbereiden", zei de trainer. "We volgen de zoveelste kronkel van de voetbalbond. Ik vraag me af waarom er reglementen zijn, als ze niet worden nageleefd. Dat terzijde gaan we de wedstrijd gewoon spelen. Punt."