Christian Eriksen maakt zaterdag zijn debuut voor Brentford: "Zal een bijzonder moment worden"

De Deen staat al geruime tijd te popelen om zijn rentree in de Premier League te maken. Daar moet Eriksen nog maar één nachtje voor slapen. "Hij zit in de selectie en zal ook spelen", klinken de bevrijdende woorden van trainer Thomas Frank.

"Iedereen heeft gezien wat er hem afgelopen zomer is overkomen", gaat Frank voort. "Dat zet nog maar eens in de verf hoe dankbaar we moeten zijn voor elke dag die we leven."

De 30-jarige Deen zal zaterdag niet voor het eerst te zien zijn op de Engelse velden. Eriksen verliet in januari 2020 Tottenham Hotspur om naar Inter te trekken. In Italië mogen spelers niet voetballen met een defibrillator, iets waar zijn huidige werkgever zich geen zorgen om maakt.

"Er is 0% kans dat er morgen iets ernstigs gebeurt. Eriksen en zijn familie staan achter zijn beslissing om te blijven voetballen. Dat is erg belangrijk."

Christian Eriksen mag meteen zijn waarde tonen in een belangrijke wedstrijd voor Brentford, nummer 14 in de Premier League. Bij winst tegen degradatiekandidaat Newcastle (17e) kan de ploeg van Thomas Frank op wat meer ademruimte rekenen.