Zucht van opluchting bij UEFA: Zenit uitgeschakeld na afgekeurde treffer in slotminuut

The show must go on. Terwijl de sportgemeenschap schreeuwt om Russische ploegen uit te sluiten van internationale competities, speelde Zenit Sint-Petersburg gewoon tegen Real Betis in de Europa League.

In tegenstelling tot de heenmatch kwam Jaroslav Rakitskiy niet aan de aftrap bij de bezoekers. Geen verrassing, aangezien de Oekraïense verdediger eerder vandaag in een Instagram-post de steun voor zijn thuisland uitsprak.

Zenit moest in de return een 1-2-nederlaag uit de heenmatch goedmaken. Lange tijd maakte de Russische kampioen ook aanspraak op verlengingen, maar in de slotfase zag het twee keer een doelpunt afgekeurd.

Zo ging de goal van Tsjistjakov in minuut 90 niet door na een discutabele tussenkomst van de VAR. Een beslissing die de UEFA ongetwijfeld heel wat kopzorgen bespaart.

Nu is Spartak Moskou nog de enige overgebleven Russische club in een Europese competitie. Vrijdag is er een spoedvergadering van de UEFA, waar diskwalificatie ongetwijfeld een thema wordt.