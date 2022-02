Sport in Oekraïne opgeschort, wat gebeurt er met internationale evenementen?

In de landencompetities in het tennis zijn twee ontmoetingen al verplaatst. Het duel in de Daviscup tussen Oekraïne en Barbados is verplaatst naar Antalya in Turkije en dat is ook het geval voor de clash tussen Wit-Rusland en de Belgische tennisvrouwen in de Billie Jean King Cup.

Daarna is het afwachten wat er zal gebeuren met de ATP-toernooien in Moskou en Sint-Petersburg in oktober. Het WTA-toernooi van Sint-Petersburg is begin februari afgewerkt, het toernooi in Moskou vindt ook plaats in de herfst.