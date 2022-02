Red Lions Alexander Hendrickx en Sebastien Dockier blijven langer in Nederland

Alexander Hendrickx is een van de sterspelers van de Red Lions. De verdediger en strafcornerspecialist blijft twee jaar langer in Amsterdamse loondienst spelen, bij topclub Pinoké. Ook aanvaller Sebastien Dockier (32) blijft Pinoké trouw.

"We zijn heel verheugd dat Seb en Alex de komende 2 jaar de kleuren van Pinoké zullen dragen", zei Balder Bomans, commissaris tophockey van Pinoké.

"Alex hoort al jaren bij de absolute top van de wereld en wij kijken ernaar uit met hem de volgende stap te maken in de ontwikkeling van Pinoké en structureel meedoen om de play-offs. Daarnaast levert hij vanzelfsprekend een significante bijdrage aan de ontwikkeling van onze talentvolle spelersgroep en aankomende talenten."

Hendrickx en Dockier reageerden vanuit Barcelona, waar het team momenteel op trainingskamp is, verheugd. "Pinoké is een prachtige, warme club waar wij met veel plezier al 4 jaar deel van uitmaken. We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren en kijken er naar uit om de volgende stap te zetten."

Hendrickx speelt bij Pinoké sinds het seizoen 2018-2019 en werd vorig seizoen topschutter van de Hoofdklasse, Dockier kwam er in de zomer van 2020 bij en is de huidige topscorer in de Eredivisie met 17 goals. Het Belgische duo werd afgelopen zomer met de Red Lions olympisch kampioen in Tokio.

Eerder deze week kwam de Belgische Top Hockey League met het nieuws dat het met Ion een nieuwe titelsponsor had gestrikt. De bedoeling is om van de Belgische competitie de beste ter wereld te maken.