Recordschutter Aleksandar Mitrovic valt niet stil: "We zien nu een andere versie"

Aleksandar Mitrovic is gewoon niet te stuiten dit seizoen. De Serviër van Fulham scoorde gisteren zijn 32e en 33e roos van het seizoen in The Championship, de Engelse tweede klasse. Nota bene in 30 matchen.

Op 14 speeldagen voor het einde heeft hij het record van Ivan Toney - vorig jaar met Brentford goed voor 31 goals - van de tabellen getrapt.

"We zien dit jaar een Mitrovic die gelooft in zichzelf en ook de coach (Marco Silva) gelooft in hem", legt Jack Collins van de Fulhamish Podcast uit.

"Vorig jaar kreeg hij niet echt zijn kans in de Premier League, maar nu speelt Fulham in een systeem dat zijn kwaliteiten optimaal benut."

"Vroeger was hij meer de targetman, de nummer 9 die niet te veel bewoog en dus vrij statisch was."

"Nu zien we een andere versie, een aanvaller die veel meer in het spel betrokken is. Dat zie je ook aan zijn veelvuldige assists."

"Hij zal nooit de snelste man op het veld worden, maar hij begrijpt alle facetten beter. Hij weet waar hij moet lopen en waar hij de anderen ruimte kan bieden."

Met Harry Wilson en Fabio Carvalho klikt het prima. "Mitrovic is onbaatzuchtig geworden. Zijn maats kijken naar hem als er een kans komt, want ze weten dat hij zal scoren."