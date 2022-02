Real Betis - Zenit in de ban van oorlogsconflict: bezoekers zetten Oekraïense verdediger op bank

The show must go on. Terwijl de sportgemeenschap schreeuwt om Russische ploegen uit te sluiten van internationale competities, speelt Zenit Sint-Petersburg straks gewoon tegen Real Betis in de Europa League.

In tegenstelling tot de heenmatch komt Jaroslav Rakitskiy niet aan de aftrap bij de bezoekers. Dat is weinig verrassend, aangezien de Oekraïense verdediger eerder vandaag in een Instagram-post de steun voor zijn thuisland uitsprak.

Opvallend: drie jaar geleden werd Rakitskiy nog verbannen uit zijn nationale ploeg omwille van zijn gevoelige overstap naar Zenit.

Poetin sprak zich in het verleden overigens al negatief uit over de Russische landskampioen, omdat de club niet genoeg spelers uit eigen land zou opstellen.