Niet langer Lotto-Soudal: telecombedrijf Dstny wordt vanaf 2023 de nieuwe naamsponsor

Het was al een tijdje geweten dat Soudal op het einde van het jaar een punt zet achter de sponsoring van het team van de Nationale Loterij. Soudal had eerder al laten verstaan dat het in 2023 de overstap maakt naar het team van Patrick Lefevere.

Met Destiny heeft Lotto opnieuw een Belgische partner gevonden. "We zijn verheugd om iedereen geweldig nieuws te delen over de toekomst van ons team", klinkt het op de sociale media.

"Het snel groeiende technologiebedrijf Dstny (Destiny) mede-titelsponsor worden van ons team." Na de sterke sportieve start van het team met zeges voor onder meer De Lie, Wellens en Ewan is er nu ook extrasportieve duidelijkheid.

Destiny is een Belgisch bedrijf dat de voorbije jaren naam maakte in de communicatietechnologie. Het is gespecialiseerd in de businesscommunicatie en werd in 2015 gelauwerd als Beloftevolle Onderneming van het Jaar.