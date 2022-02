Max Verstappen verdedigt Michael Masi: "Ze hebben hem voor de bus gegooid"

Zeggen dat Max Verstappen zijn wereldtitel dankt aan Michael Masi, is veel te kort door de bocht, maar de Nederlander kreeg dankzij de controversiële beslissing van Masi in Abu Dhabi - het laten ontdubbelen van enkele rijders en het binnenroepen van de safety car - wel nog een ultieme kans, eentje die hij met beide handen greep.

Masi werd daarna echter zwaar op de korrel genomen, vooral door de verliezende concurrent Mercedes, en betaalde daar vorige week een prijs voor. Hij wordt door zijn bazen van de Internationale Autosportfederatie FIA aan de kant geschoven.

Het is een beslissing die op weinig begrip kan rekenen bij Max Verstappen. "Het is unfair wat er gebeurd is met Michael. Ze hebben hem voor de bus gegooid", vertelde hij vandaag tijdens een persmoment.

"Het is volgens mij niet de juiste beslissing om hem te ontslaan, maar ik wens hem succes. Ik hoop dat wat hij nu zal doen, aangenamer zal zijn dan zijn rol als F1-directeur."

Verstappen heeft contact gehad met Masi en wees ook met een beschuldigende vinger naar het voortdurende gebabbel en gelobby van teams - ook zijn eigen Red Bull - in het oortje van Masi.

"Kun je je het inbeelden dat de scheidsrechter in een sport voortdurend toegeschreeuwd wordt in zijn oortje door een coach of iemand anders? Geel, rood, geen beslissing, geen fout: dan is het onmogelijk om te beslissen."

"Dat de mensen die hem ontslagen hebben zoiets geaccepteerd hebben, is de eerste fout."