Leuven organiseert in 2023 het WK breaking: "Leuven is een echte dansstad"

De stad Leuven, de Belgische danssportfederatie en Breaking Vlaanderen stelden zich vorige zomer kandidaat om het WK te organiseren en kregen deze week goed nieuws van de werelddanssportfederatie. Het WK zal plaatsvinden van 22 tot 24 september 2023 op het Ladeuzeplein.



"Leuven is een echte dansstad, er is geen dansstijl die je hier niet kan beoefenen. Onze dansclubs tellen samen 1500 leden. Ook breaking is in Leuven erg populair en de urban scene leeft in onze stad. We zijn dan ook erg vereerd dat het WK breaking naar onze stad komt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.



"Op het festival Half Oogst organiseerden we voor het brede publiek dansbattles voor jong en oud en een internationale breaking wedstrijd. Dat zorgde altijd voor spektakel en een fantastische sfeer. Op het WK zal dat nog meer het geval zijn. Na het WK wielrennen wordt dit een nieuw sportief feest, ik kijk er enorm naar uit."



“2024 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Hip Hop Olympics", klinkt het bij Stijn Luyten, technisch directeur topsport van Breaking Vlaanderen. "Dat we in de aanloop daar naartoe in Leuven het officiële WK mogen organiseren is een feestje bovenop een feestje."

"Onze high performance arthletes (samenvoegsel van atleet en artiest), zoals Bgirl Madmax en Bboys Mighty Jim en Tirock draaien al mee met de huidige wereldtop en groeien nog elke dag. Een WK in eigen land zal onze Bgirls en Bboys enkel maar extra motiveren en ultiem testen op hun weg richting Olympische Spelen."



"Dit WK kan ook een enorme boost geven aan onze breaking/dans/hip hop cultuur en zorgen voor een extra instap bij de jeugd en grotere fanbasis. Met heel veel zin bouwen we samen met alle partners aan dit grote avontuur en creëren we meer kansen om te dansen."