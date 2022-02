In Peking lukte het niet voor Belgische biatleten: "Misschien wel geschiedenis schrijven in 2026"

"We waren hier met de estafetteploeg en dat was een mooie primeur voor België", zegt Florent Claude. "We zullen zien over 4 jaar." Want deze Winterspelen mogen niet het eindpunt worden voor het Belgische biatlonproject, dat financieel gesteund wordt door het BOIC en Adeps.

Met zijn vijven waren ze op de Winterspelen, de Belgische biatleten. Het grootste aantal Belgische atleten in 1 sport in Peking. De goeie prestaties van vooral Lotte Lie en Florent Claude in de Wereldbeker dit seizoen kregen geen vervolg in China.

Het is nu aan België om de biatleten vooruitgang te laten boeken met het oog op de Winterspelen in 2026. Lotte Lie en Florent Claude waren de afgelopen maanden bij de beste schutters in de Wereldbeker, maar in Peking liep het fout.



"We moeten nog vooruitgang boeken in het schieten en in het langlaufen", weet Florent Claude. Dat is niet evident. "Op het vlak van het langlaufen zijn we wat in het nadeel. Niet abnormaal voor Belgen", beseft Thierry Langer.



"Je mag niet vergeten dat wij als Belgen geen sneeuw kennen zoals in andere landen. Daarom was het zo fantastisch dat we met een estafetteploeg op de Winterspelen gestaan hebben. We staan hier tussen de grootste biatlonlanden ter wereld."