EU roept UEFA op om CL-finale te verplaatsen en banden met Gazprom te verbreken

Bij de UEFA zullen ze de bui al enkele dagen zien hangen hebben, maar door de start van de militaire operatie van Rusland in Oekraïne is alles in een stroomversnelling geraakt. Het Europees Parlement heeft de UEFA gevraagd om een nieuwe bestemming te kiezen voor de finale van de Champions League.

De finale van de CL zou op 28 mei in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg plaatsvinden. "We roepen de UEFA op om Sint-Petersburg en andere Russische steden niet meer te kiezen als plaatsen voor internationale voetbalcompetities."

Niet alleen de CL-finale is een doorn in het oog van de EU en het Europese parlement, ook de sponsordeal van de UEFA met Gazprom. Gazprom is de hoofdsponsor van de Champions League.

"We willen een speciale vergadering van het Uitvoerend Comité van de UEFA om het sponsorcontract van de UEFA met Gazprom op te zeggen. We roepen ook op om sancties tegen Russische officials die de internationale wetten overtreden te overwegen."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft alvast gehoor gegeven aan de oproep. Vrijdag komt het Uitvoerend Comité bijeen voor een speciale vergadering over de gevolgen van het conflict in Oekraïne.