Winnares Parijs-Roubaix heeft goede reden om te passen voor wielerseizoen

Elizabeth Mary Deignan - Lizzie is haar bijnaam - schreef vorig jaar geschiedenis door de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen te winnen en op haar erelijst staat ook het wereldkampioenschap op de weg in Richmond in de VS in 2015.

Toen kende u haar misschien nog als Elizabeth Armitstead. Sinds ze in 2016 trouwde met ex-renner Philip Deignan heeft ze de naam van haar man aangenomen. Het koppel kreeg 3,5 jaar geleden een eerste dochter Orla. Daar komt binnenkort een broer of zus bij.

"We hebben altijd een grote familie gewild, dus voor ons was dit geen moeilijke beslissing", laat Deignan in een boodschap weten.

Een tweede kind betekent niet dat Deignan het wielrennen adieu wil zeggen. Na haar eerste bevalling maakte ze een succesvolle terugkeer naar het wielrennen en dat wil ze opnieuw doen. Ze tekende zelfs een contractverlenging bij haar ploeg Trek-Segafredo tot en met 2024.

"Ik heb het gevoel dat ik nog veel kan geven als sportvrouw. Ik had niet verwacht twee keer een terugkeer te maken na een zwangerschap, maar er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die het succesvol gedaan hebben. Het is veeleisend voor je lichaam, maar het kan."