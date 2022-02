Lotte Kopecky wil ereplaatsen inruilen voor topklassieker: "De Ronde winnen in de driekleur, dat moet machtig zijn"

Na het afscheid van Jolien D'hoore is Lotte Kopecky nu helemaal alleen het boegbeeld van het Belgische vrouwenwielrennen. Op haar 27e wil ze bij haar nieuwe ploeg eindelijk oogsten in de topkoersen.

"De signalen op de training zijn goed. Als je me vraagt of ik deze winter iets anders of beter had kunnen doen, dan is het antwoord 'nee'."

"Ik moet zeggen dat ik wel wat stress heb voor de Omloop, maar dat is normaal. Een nieuwe ploeg, een nieuwe omgeving en dus een nieuwe manier van koersen. Maar ook: is het niveau van het vrouwenwielrennen weer gestegen? Ik vermoed van wel."

Kopecky maakte de overstap van Liv Racing naar SD Worx, een van de topteams in het vrouwenwielrennen. "Vroeger was ik de enige kopvrouw en hing alles van mij af. Nu staan er andere rensters klaar om over te nemen als ik een slechte dag heb."

"Ik wil natuurlijk zelf het liefst winnen, maar het wordt wat geven en nemen. De gunfactor is hier groot. Er hangt een leuke sfeer."