Knotsgek F1-seizoenseinde zindert nog na: Lewis Hamilton pleit voor "neutrale" stewards

No Michael, no. This is so not right.



Woorden die bij elke Formule 1-volger in het geheugen gegrift staan. De uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff ging over de controversiële safety car-beslissing, die Lewis Hamilton in de laatste race van vorig seizoen een mogelijke 8e wereldtitel gekost heeft.

Het betekende ook meteen het orgelpunt van een eventvol Formule 1-seizoen. Een seizoen waar de wedstrijdleiding steeds vaker op de korrel werd genomen.