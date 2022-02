De spion tipt Laporte als puntenkanon in Sporza Wielermanager: "Hij is een no-brainer"

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: kennissen die me berichtjes sturen om hen geheimtips te geven voor hun team in Sporza Wielermanager.

De sinusitis van Yves Lampaert tijdens de winter is ook een jaarlijks terugkerend fenomeen. Maar deze keer zou hij daarvan gespaard gebleven zijn. Dat heb ik vernomen dankzij een betrouwbare bron binnen zijn trainingsgroepje De Melkerie.



Toch heb ik "Lampie" niet meegenomen. In zijn prijsklasse zijn er interessante alternatieven zoals man in vorm Matteo Trentin.