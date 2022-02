Chelsea-coach Tuchel: "Was niet het moment om Romelu Lukaku weer in de vuurlijn te zetten"

Dat Romelu Lukaku niet aan de bak kwam tegen Rijsel was geen enorme verrassing. Na de competitiematch tegen Crystal Palace, waarin de Rode Duivel amper 7 keer de bal raakte, had coach Thomas Tuchel al aangegeven dat hij zijn aanvaller in bescherming wilde nemen. Dinsdagavond kreeg Lukaku tegen Rijsel geen speelminuten, Tuchel posteerde zijn landgenoot Kai Havertz in de punt van de aanval. De jonge Duitser bedankte voor het vertrouwen door al na 8 minuten de 1-0 te maken. "Na een match waarin iedereen focuste op het aantal baltoetsen van Romelu vond ik het niet het juiste moment om hem opnieuw in de vuurlijn te zetten. Het was beter om een stapje terug te zetten", verklaart Tuchel zijn keuze om Lukaku tegen Rijsel op de bank te houden.

"We hebben nu een mooie overwinning te pakken en toch gaan alle vragen over Romelu Lukaku. Dat toont aan hoe hard er op hem gefocust wordt. Maar er zijn nog 9 spelers die niet gespeeld hebben. Bovendien is voetbal ook nog altijd een ploegsport."





Tuchel loofde ook Havertz, die opnieuw op de afspraak was op een belangrijk moment. Vorig seizoen was hij al beslissend in de Champions League-finale en eerder deze maand maakte hij ook het winnende doelpunt in de finale van het WK voor clubs.





"Kai heeft een stap vooruit gezet", aldus Tuchel. "Hij werkt ontzettend hard en hij beschikt over een enorm volume. Zijn actieradius op het veld is enorm en hij verdedigt ook altijd goed mee. Hij liet zich goed betrekken in het spel, creëerde kansen en was ook nog eens beslissend, alweer."



Zondag volgt opnieuw een belangrijke opdracht voor Chelsea, met de League Cup-finale tegen Liverpool. Het speculeren over wie dan in de spits zal staan bij de Blues kan nu al beginnen.