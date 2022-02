Bart Swings: "Had met mijn trainer afgesproken dat ik achter elke Nederlander zou gaan"

Hanne Desmet en Bart Swings kwamen hun verhaal van de Winterspelen dinsdagavond vertellen in De Afspraak op Canvas. Toen het over de ijzersterke wedstrijd in de massastart van Swings ging, gaf de schaatser een inkijk in zijn tactisch plan.

"Ik wist op voorhand dat de Nederlanders (Sven Kramer en Jorrit Bergsma) zouden aanvallen en dat deden ze ook echt goed. Ze gingen om de beurt met weinig tijd tussen."

"Met mijn trainer had ik voor de wedstrijd al afgesproken dat ik achter elke Nederlander zou gaan. We wilden vol voor de winst gaan."

"Ik merkte al snel dat als ik het gat niet telkens zelf toe reed, dat de Nederlanders weg zouden rijden. Alleen begon ik me na de derde of vierde keer af te vragen of ik het zou volhouden, want ik bracht natuurlijk alle sprinters naar de finish."

Ook daar had "het plan Swings" rekening mee gehouden. Hij moest de Nederlanders terughalen en tegelijk de concurrentie achter zich pijn doen. "Soms rijd ik een gat dicht door stapsgewijs te versnellen."

"Nu reageerde ik altijd snel en explosief. Daardoor moesten ze ook achter mij op de tanden bijten."