Thierry Neuville: "Iedereen heeft zo hard gewerkt en we hopen die inspanning komend weekend te zien"

Thierry Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) eindigden onlangs op een teleurstellende zesde plaats in de rally van Monte Carlo. In Zweden hoopt Neuville de komende dagen op beterschap. "Iedereen heeft de afgelopen maanden zo hard gewerkt en we hopen dat we die inspanning komend weekend terugzien."



Sébastien Loeb en Sébastien Ogier, samen goed voor 16 wereldtitels, drukten in Monte Carlo hun stempel op de wedstrijd en reden de andere rijders op minuten. Beiden staan niet aan de start in Zweden, we gaan dus een open wedstrijd tegemoet.