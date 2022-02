Met 2 jarig op 22/02/2022: Sporza trekt met verjaardagstaart naar de Borlées

"Toen we jong waren vonden we het al een speciale datum om op te verjaren, maar nu is het helemaal bizar", zegt Kevin Borlée.

"Ook al zijn we nu 34 jaar, fysiek voelen we ons nog altijd prima", zegt Jonathan, die nochtans met heel wat blessures sukkelde de voorbije jaren.

"Ik denk dat ik desondanks nog enkele mooie dingen in mij heb, als ik fit kan blijven. Het gaat nu in ieder geval heel goed."

De twee Borlées zijn er inmiddels al 34, maar overwegen om toch nog 3 jaar 400 meters af te malen, tot de Spelen van Parijs. "Dat zou een mooi doel zijn, al is het nog ver", zegt Kevin.

"Dit jaar zal ons antwoord geven op de vraag of het nog mogelijk is. Als het zoals de voorbije jaren een lastig seizoen wordt, dan moet ik misschien toch stoppen. Dan kan ik de trainingspartner van Jonathan worden", lacht Kevin.

Wat ook na 34 jaar blijft de tweeling onafscheidelijk.