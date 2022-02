KRC Genk moet Arteaga 1 match missen na rode kaart tegen Anderlecht

Tegen Anderlecht ging Gerardo Arteaga 10 minuten voor tijd vol op de kuit van Kouamé staan.



Scheidsrechter Bram Van Driessche trok eerst een geel karton voor de Mexicaanse linksachter. Maar na een interventie van de VAR veranderde die gele in een rode kaart.





Het bondsparket had 3 wedstrijden schorsing gevraagd, waarvan 2 effectief. Maar dat voorstelde aanvaardde Genk niet.



Nu heeft het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de schorsing teruggeschroefd tot 2 matchen, waarvan 1 effectief. Dat betekent dat Arteaga zondag de ontmoeting met KV Kortrijk mist.



De geldboete van 2.500 euro die was gevraagd, werd teruggebracht naar 1.500 euro effectief.



Speler, club en KBVB kunnen wel nog in beroep gaan. Dat wordt dan vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad.