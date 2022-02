Kapitein Johan Van Herck bevestigt Daviscup-selectie: David Goffin opnieuw van de partij

De Belgen verzekerden zich eind september van een plaats in de barrages na een 3-2 zege tegen Bolivia. In vergelijking met dat Daviscup-duel keert David Goffin terug in de selectie. Het duel tegen Bolivia liet hij nog aan zich voorbijgaan na een teleurstellend seizoen.

De Belgische nummer één reist naar Finland af met Zizou Bergs (ATP 168), Kimmer Coppejans (ATP 220), Sander Gillé (ATP dubbel 28) en Joran Vliegen (ATP dubbel 35). Daar proberen ze zich op 4 en 5 maart te verzekeren van een plekje in de finaleronde.

Uiteindelijk kwalificeren 12 landen zich via de barrages voor de finaleronde met 16 landen. Rusland en Kroatië zijn als finalisten van de vorige editie al geplaatst, Groot-Brittannië en Servië kregen een wildcard toegewezen.