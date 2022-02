Intermarché-Wanty Gobert verkent de Omloop "om kasseigevoel op te frissen"

Met outsider Alexander Kristoff in de gelederen, kan Intermarché-Wanty Gobert de goede lijn doortrekken in het openingsweekend. Hilaire Van Der Schueren verwacht dan ook veel van de ex-winnaar Sanremo en de Ronde: “Alexander toonde in de Clasica de Almeria dat hij stilaan klaar is. Samen met Andrea Pasqualon wordt hij onze man in de Omloop", geeft de ploegleider al een deel van de tactiek bloot.

In het Vlaamse voorjaar wil de ploeg de puike prestaties van de voorbije weken doortrekken. Met de overwinningen van Alexander Kristoff (Clasica de Almeria), Biniam Girmay (Trofeo Alcudia) en Jan Hirt (rit-en eindwinst in de Ronde van Oman) staat de zegeteller eind februari al op vier. "Daardoor verschijnen we met een geruster gemoed aan de start in de Omloop."

"Of we dan mikken op een sprint met Kristoff als onze snelle man? Het is afwachten hoe het koersverloop eruit zal zien na de Muur van Geraardsbergen. Daarna kunnen we nog altijd snel omschakelen.”



De weersomstandigheden zullen ook dit voorjaar weer een belangrijke rol spelen. Volgens de weerkaarten zullen de renners tijdens de verkenning al meteen kennismaken met het gure Vlaamse weer, maar de ploeg is voorbereid.



“Ons plan is om de finale te verkennen vanaf de Paddestraat tot de finale in Ninove. Als het te slecht weer is, grijpen we in en maken we de verkenning korter. We moeten nu ook geen problemen gaan zoeken in aanloop naar de voorjaarsklassiekers.”