Hoe dreigende oorlog in Oekraïne Champions League en WK-voorronde in greep kan nemen

De Russische beslissing om de "volksrepublieken" Donetsk en Loegansk in Oekraïne binnen te vallen, zorgt voor hoogspanning in de wereld. Die spanning verovert ook het Europese voetbal. Waar zal de finale van de Champions League gespeeld worden en wat met Rusland in de play-offs van de WK-kwalificaties?

"Ik herinner me mijn laatste dag in Donetsk heel goed. Het was 16 mei 2014. Er werd ons verteld om snel te vertrekken. Ik nam niets mee uit mijn huis. We zijn gewoon met onze twee auto's weggereden. Al mijn kleren hingen nog in de kast." "Ik was de enige die geloofde dat het snel voorbij zou zijn." Darijo Srna (foto) was in zijn leven aanvoerder van de nationale voetbalploeg van Kroatië en van Sjachtjar Donjetsk. Ondertussen is hij gestopt als voetballer. In 2016 vertelde hij aan The Guardian over de impact die het beginnende conflict tussen Rusland en Oekraïne had op zijn persoonlijk leven en dat van zijn toenmalige club Sjachtjar. Anders dan wat Srna dacht, ging het conflict niet snel voorbij. Integendeel. De afgelopen 24 uur heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne een nieuw dieptepunt bereikt (zie onderaan). Veel landen maken zich grote zorgen en Koning Voetbal lijkt niet te ontsnappen aan de oorlogsdreiging.

Wat met de finale van de Champions League in Rusland?

De finale van de Champions League is elk jaar het hoogtepunt van het meest prestigieuze Europese clubtoernooi. Uitgerekend de indrukwekkende Gazprom Arena in de Russische stad Sint-Petersburg heeft dit jaar de eer om de finale te organiseren. Een vorm van propaganda voor Rusland die de Europese leiders de Russische president Poetin in de huidige omstandigheden niet gunnen. De Britse premier Boris Johnson zei dinsdag "dat er geen sprake kan zijn van voetbaltoernooien in een Rusland dat een ander land bezet." De Britse minister van Sport heeft volgens de BBC gevraagd aan de UEFA om de gaststad voor de finale die op 28 mei gepland staat "onmiddellijk" te veranderen. En het Europees parlement schreef dinsdag een brief.



"We dringen erop aan Sint-Petersburg en andere Russische steden niet langer te beschouwen als potentiële locaties voor internationale voetbaltoernooien. Ook vragen wij de samenwerking met het Russische energiebedrijf Gazprom stop te zetten."

UEFA staat bekend om zeer terughoudend te zijn als het over politieke conflicten gaat. Het bleef voorlopig stil op de officiële kanalen van de UEFA, maar volgens de BBC zou de kans groot zijn dat de finale van de Champions league verplaatst wordt.

Wil Polen wel gaan voetballen in Rusland voor WK-ticket?

Dat de UEFA voorlopig zwijgt, is misschien niet zo vreemd. Financieel zou het stopzetten van de samenwerking met Gazprom een flinke financiële kater zijn. De samenwerking loopt nog tot 2024.



Ook sportief moeten de medewerkers in het hoofdkwartier in Nyon momenteel heel wat dossier op tafel leggen en onderzoeken wat de gevolgen van het huidige conflict kunnen zijn. Rusland en Oekraïne zitten allebei nog in de play-offronde voor een WK-ticket. In principe konden ze tegen elkaar geloot worden in de strijd om de laatste 3 Europese tickets voor het WK, maar daar had de UEFA vroeger al over nagedacht. Het voerde een "prohibited team clash" regel in. Rusland kwam in poule B, Oekraïne in poule A. Zo kunnen ze elkaar niet treffen. Onder meer Italië en Portugal zitten in poule C. Maar in de nieuwe context van hoogoplopende spanning tussen het Westen en Rusland lijkt het weinig waarschijnlijk dat Polen veel zin heeft om in Rusland te spelen op 24 maart in zijn halve finale van de play-offs. De relaties tussen Rusland en Polen zijn sowieso al gespannen. Als Rusland wint van Polen, wacht in principe daarna Zweden of Tsjechië hetzelfde lot als de Polen in de finale van poule B.

Wat met de ploegen in de Europa League?

Ook het dossier Europa League zal onderzocht moeten worden door de UEFA. Twee Russische teams spelen nog Europees. Allebei in de Europa League. Zenit Sint-Petersburg heeft misschien wel geluk bij een ongeluk? Of nam het de vlucht vooruit? Zenit is sinds begin deze week al in Spanje voor een korte stage voor het zijn terugmatch speelt tegen Betis in de play-offs van de Europa League. De spelers zijn al in Marbella en de club moet zich dus geen zorgen maken over reisbeperkingen na de 2-3-nederlaag vorige week in Rusland. Spartak Moskou moet geen play-offs spelen en zit rechtstreeks in de 1/8e finales. Voor hen is hun Europese toekomst voorlopig onduidelijk. In de Youth League is het ook maar de vraag of de jonge spelers van Sporting uit Portugal (en hun ouders) staan te springen om naar Kiev te reizen voor de 1/8e finales. De UEFA staat voor enkele moeilijke beslissingen, want welke keuzes het ook maakt, er zal altijd een politieke interpretatie aan gegeven worden. En laat dat nu net zijn want de UEFA altijd probeert te vermijden.

Wat is er aan de hand in Oekraïne in het kort?