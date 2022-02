Een nieuwe aflevering van podcast "90 Minutes": de wet van de remmende perfectie

Marbella, here we come. Met een telraam: waren het nu 7, 0 of 80 baltoetsen? Is Pep Guardiola té Pep Guardiola, en net daarom nog wel de ideale coach voor Kevin De Bruyne? De ruit van Antwerp is al even wankel als het dak van Gent. En we spelen bondsparketje en gebruiken ons telraam ook voor Dante Vanzeir.