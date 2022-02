Vandenbempt: "Elsner neemt voorschot op ontslag, ook Zulte Waregem moet opletten"

"Vanzeir heeft bezinningsperiode nodig"

Union boekte een overwinning met een zwarte rand in Charleroi: Dante Vanzeir verbaasde iedereen met een slag in het gezicht van zijn tegenstander.

Wat mij betreft is Vanzeir nog altijd de ideale schoonzoon, hij is niet ineens een vuile speler geworden of een bandiet. Hij blijft een vriendelijke, sympathieke, bescheiden jongen en ook een sportieve speler eigenlijk.

Maar goed, hij heeft op dat moment wel een heel zware fout gemaakt en daarvoor moet hij gestraft worden, zo gaat het in het leven ook.

We zijn een beetje geneigd om net uit sympathie voor die vriendelijke Vanzeir en het prachtige verhaal dat Union schrijft, wat milder te zijn. Maar dat kan natuurlijk niet.

Zijn blanco strafblad is zeker een argument in het bepalen van de strafmaat, zo is het voor burgers in het normale leven ook. Maar voor de daad zelf zijn er geen verzachtende omstandigheden, ook al proberen ze er bij Union wel nog naar voor te schuiven.

Niet de mogelijkheid van extra druk in de schijnwerpers, of niet de frustratie van een aantal mindere prestaties en de gemiste penalty vorige week tegen STVV, of niet het feit dat hij als spits veel moet incasseren en zich wilde losrukken, kan een klap in het gezicht rechtvaardigen.