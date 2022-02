Standard-speelster Vanity Lewerissa krijgt borstkankerdiagnose: "Hele groep is aangedaan"

Vanity Lewerissa is 30 jaar en was sinds dit seizoen een van de smaakmaaksters bij de vrouwenploeg van Standard. Ook eerder in haar carrière, tussen 2011 en 2015, was ze al actief in Luik.

Lewerissa viel enkele weken geblesseerd uit in de match tegen Anderlecht. Ze brak bij een duel haar sleutelbeen.

Maar die blessure verbleekt bij de diagnose die ze nu te horen gekregen heeft. "Enkele weken geleden kreeg onze speelster te horen dat ze aan borstkanker lijdt", klinkt het in een bericht van Standard.

"Dit overstijgt het sportieve. Het nieuws heeft de volledige groep enorm geraakt. De club en de speelsters zullen altijd achter haar staan om deze ziekte mee te bestrijden." Heel wat ploegmaats hebben haar op sociale media ook al een hart onder de riem gestoken.

"We zijn ervan overtuigd dat je sterke karakter je zal helpen om deze beproeving te doorstaan", klinkt het nog vanuit Luik.

Zelf heeft Lewerissa ook al gereageerd op Instagram. "Dit is een pad dat je liever niet bewandelt in je leven. We gaan ervoor met 2 gestrekte benen vooruit. Let's beat this."