Sonck over malaise bij Standard: "Sinds vertrek Leye is er niets veranderd"

Sonck over Oostende-Standard: "Wat heb ik hier allemaal gezien?"

Na een twaalfde nederlaag van het seizoen afgelopen weekend in Oostende lijkt Standard stilaan de bodem bereikt te hebben. Niet alleen figuurlijk, want het degradatiespook loert in Sclessin bijna om de hoek.

Wesley Sonck koos het nieuwe verlies van Standard als zijn Moment van de Week. "Het was een wedstrijd waarvan ik dacht: "Wat heb ik hier allemaal gezien?"", opende Sonck.

Coach Luka Elsner, nog maar sinds vorige herfst aan de slag in Luik, liet een gelaten en radeloze indruk na in zijn interview na de wedstrijd. "We spelen altijd met de handrem op en we zijn allerminst in de positie om zo te voetballen", klonk het.

Over interview Elsner: "Déjà vu met Mbaye Leye"

Ook sprak Elsner over de strijd voor het behoud, een gedachte die men in Luik als de pest wil mijden. Elsner deed dat overigens niet voor het eerst. "Toen Elsner vorig jaar begon in Luik, zei hij op een gegeven moment dat Standard moet oppassen voor degradatie."

"Maar nu had ik een déjà vu tijdens het interview. Na de nederlaag in Mechelen in de heenronde hield toenmalig coach Mbaye Leye eigenlijk hetzelfde discours. Het bleek toen zijn laatste interview als trainer van Standard." "We zijn nu zoveel maanden later en alles is hetzelfde gebleven. De basisbeginselen van het voetbal zijn er niet: inzet, je trui natmaken en soms met krampen van het terrein gaan. Zoiets kweek je op training." "Ook zeiden Elsner en Leye hetzelfde, over streng zijn en roepen in de kleedkamer. Je kan eens roepen, maar als je met een heel jonge ploeg speelt zoals Standard, dan raak je het kwijt."

Onder Luka Elsner is er geen beterschap bij Standard.

"Er zit heel veel frustratie in het elftal"