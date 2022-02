Medaillewinnaars worden enthousiast ontvangen na Winterspelen: "Heel speciaal"

"Gefeest? Er is vooral veel geslapen op het vliegtuig"

"We hebben er heel lang op gewacht om eindelijk weer thuis te zijn bij onze vrienden en familie. Dit is heel speciaal", zei Bart Swings meteen bij zijn thuiskomst, nadat hij wel eerst zijn vriendin gekust had.

"China is ver weg en je zit toch een beetje in een bubbel dus ik besefte niet helemaal goed wat het allemaal had teweeggebracht", vertelde Desmet.

"Rond half 6 moesten we daar vertrekken en het was al een korte nacht met het inpakken en de sluitingsceremonie. Daarna was het een heel lange reis", vertelde Bart Swings. "Maar het is zo leuk om iedereen terug te zien.



Ze zaten samen op de vlucht met de Nederlandse schaatsers, maar er werd niet meer gefeest. Desmet: "Er is vooral veel geslapen. Iedereen heeft de laatste paar dagen al genoeg gedronken."