In Valencia toonde Annemiek van Vleuten dat ze klaar is om te knallen in Omloop en Strade Bianche

Voor de rensters beginnen aan de voorjaarsklassiekers stond er nog een rittenkoers in Valencia op het programma. Annemiek van Vleuten, Elisa Balsamo, Ellen van Dijk en Marta Bastianelli toonden in de Ronde van Valencia dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen. We geven u een kort overzicht van de belangrijkste wapenfeiten uit elke etappe.

1e etappe: Elisa Balsamo scoort meteen bij eerste koers voor Trek-Segafredo

In de 1e etappe van de Setmana Ciclista Valenciana moesten de rensters 114 kilometer afwerken tussen Tavernes de la Valldigna en Gandia. Ze kregen meteen 3 beklimmingen voorgeschoteld. De zwaarste klim werd als laatste geserveerd. Op Alto de Barx moesten de rensters 5,9 kilometer klimmen aan 4,8%. Op de Alto de Barx gingen Annemiek van Vleuten (Movistar), Maví Garcia (UAE) en Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futoroscope) ervandoor. Twee rensters sloten later nog aan, maar het groepje werd weer ingerekend door toedoen van Ellen Van Dijk en Elisa Longo Borghini van Trek-Segafredo. Van Dijk en Longo Borghini verzorgden de lead-out van Elisa Balsamo. De wereldkampioene slaagde erin om het werk van haar ploeggenoten af te werken. Ze wist meteen te winnen voor haar nieuwe ploeg Trek-Segafredo.

2e etappe: Ellen van Dijk bezorgt Trek-Segafredo 2 op 2

De 2e etappe van Altea naar Cocentaina begon meteen stevig. Na 25 kilometer moesten de rensters al 7,8 kilometer klimmen aan 4,6% op de Alto de Confrides. De wedstrijd kende heel wat aanvalspogingen van onder andere Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Floortje Mackaij. Enkel de poging van Ellen van Dijk en Soraya Paladin (Canyon-SRAM) was goed genoeg om de finish te halen. De Europese kampioene trok de sprint aan en Paladin kon Van Dijk niet meer aftroeven. In de achtergrond sprintte Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) naar een 3e plek. Ellen van Dijk zorgde ervoor dat ze in het kamp van Trek-Segafredo voor de 2e dag op rij een fles champagne mochten ontkurken.

3e etappe: Annemiek van Vleuten toont topvorm in koninginnenrit

De 3e etappe van de Ronde van Valencia had 2 beklimmingen van 1e categorie achter de hand. De bergetappe kende ook een aankomst bergop. Voor de voet van de laatste beklimming, de Alto Collao ontstond een kopgroep van 4 rensters. Ze hadden een voorsprong van een minuut, maar op de Collao werden ze weer ingerekend. Annemiek van Vleuten (Movistar) plaatste een aanval op de klim en niemand kon haar achtervolgen. Ze bouwde een mooie voorsprong uit en kwam alleen aan. Haar eerste achtervolgster was Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) op 1'07". Van Vleuten veroverde ook de oranje leiderstrui. De Nederlandse bewijst dat ze helemaal terug is na haar val in Parijs-Roubaix in oktober. Ze liep een dubbele bekkenbreuk en een schouderbreuk op.

4e etappe: Marta Bastianelli boekt 2e zege van het seizoen

In de laatste etappe van Sagunt naar Valencia moest er een wonder gebeuren om de leiderspositie van Van Vleuten in gevaar te brengen. De slotetappe was 118 kilometer lang. De enige klim was de Alto de l'Ornet van 8,2 kilometer lang aan gemiddeld 3,5%. De laatste 5,5 kilometer werd het wel zwaarder en moesten de rensters afrekenen met een gemiddelde van 5%. 2 vroege vluchters hadden een voorsprong van een minuut, maar op de Alto de l'Ornet maakte Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) de aansluiting. Ze kon alleen wegrijden, maar moest beginnen aan een solo van 20 kilometer. In de laatste 10 kilometer zat het avontuur van Brown erop en werd er uitgekeken naar een massasprint. Elisa Balsamo (Trek -Segafredo) begon als eerste aan de sprint, maar moest haar meerdere erkennen in Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). Het is al de 2e etappezege voor Bastianelli dit seizoen. Ze schreef de Vuelta CV Feminas al op haar naam.

Eindwinst voor Annemiek van Vleuten