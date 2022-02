Flanders Classics fietst het gat dicht: "Gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen in Ronde "

Zowel bij de mannen als de vrouwen wordt er 50.000 euro, waarvan 20.000 euro voor de winnaar, verdeeld. De Nederlandse Annemiek van Vleuten verdiende vorig jaar maar een kleine 1.400 euro aan haar zege, terwijl de Deen Kasper Asgreen al 20.000 euro overhandigd kreeg. In Nokere Koerse was het prijzengeld al hetzelfde voor mannen en vrouwen, de Ronde wordt de eerste WorldTour-koers die de koek gelijk verdeelt. "Ik hoop dat andere organisatoren ons voorbeeld volgen."

Flanders Classics en KPMG lanceerden in 2020 het project "Flanders Classics Women, Closing the Gap". Het opzet: de kloof dichten tussen mannen- en vrouwenkoers. Op verschillende vlakken. De voorbije 2 seizoenen zijn al heel wat stappen gezet. "Volgend jaar, in 2023, willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijk stellen", stelt CEO Tomas Van den Spiegel. "Maar aangezien het budget er is, doen we dat dit jaar al voor de Ronde van Vlaanderen."

Prijzengeld is niet eens het belangrijkste onderdeel van het project, zegt Van den Spiegel. "Veel belangrijker is dat we de vrouwen dezelfde mooie wedstrijden als de mannen aanbieden en dat ze de media-aandacht krijgen die ze verdienen."

"Wat dat betreft zijn we op de goede weg. Al onze wedstrijden worden nu uitgezonden, tot voor kort was er alleen aandacht voor de WorldTour-wedstrijden. We zorgen er ook steeds meer voor dat de parcoursen gelijk worden. Als je de Ronde van Vlaanderen wint, wil je over de Koppenberg gereden hebben, of je nu man of vrouw bent."

"Misschien ben ik te vroeg gestopt", glimlacht ex-renster Jolien D'hoore, nu ploegleidster bij NXTG Racing en performance coach bij Cycling Vlaanderen. "De jongste jaren heb ik al veel zien veranderen. Alles is veel professioneler geworden."

"Ook voor de rensters is het prijzengeld niet het belangrijkste. Wel dat we mooie koersen en de aandacht van de media krijgen. Dat we dan uiteindelijk op dezelfde manier verloond worden, is de volgende logische stap".

"In het veldrijden staan ze op dat gebied al veel verder en ik ben blij dat de weg nu volgt. Te beginnen met de Ronde van Vlaanderen. Dat is ook voor ons de meest prestigieuze wedstrijd."