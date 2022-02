Dylan Teuns moet passen voor Omloop vanwege "gezondheidsredenen"

Teuns moest eerder al passen voor de Ruta del Sol door een coronabesmetting. "Ik ben heel ontgoocheld dat ik moet aankondigen dat ik de Omloop, het start van de klassiekers, mis vanwege gezondheidsredenen."

"Het is nu de prioriteit om zo snel mogelijk weer in vorm te raken", besluit Teuns, die onder meer ook de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race op zijn voorjaarsprogramma heeft staan.

Zijn eerstvolgende doel is Parijs-Nice (6-13 maart). Het is nog afwachten of Teuns wel op tijd fit raakt voor de Koers naar de Zon.