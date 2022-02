Beleef het wielervoorjaar bij Sporza: dit is ons aanbod voor de koersfans

Bent u klaar voor het voorjaar?

Kleine stoelendans

Renaat Schotte blijft onze ogen op de motor en neemt tijdens de rittenkoersen plaats in onze cabine.

Bij sporza.be en in onze app kunt u alle afspraken volgen met tekstverslag en livestreams .

Naar de Ronde van Vlaanderen (zondag 3 april) tellen we van maandag tot en met donderdag af met Vive le Vélo-Leve De Ronde .

Ook de vrouwenkoersen krijgen veel aandacht. Ruben Van Gucht neemt de kijkers bij de hand in het gezelschap van Ine Beyen of Lieselot Decroix.

Podcasts en wielermanager

Op onze digitale kanalen kunt u steevast terecht voor gidsen, interviews met de hoofdrolspelers, voorbeschouwingen en nabeschouwingen.

Na elke grote koers zal er een podcast beschikbaar zijn waarin Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer - met de adrenaline nog in hun lichaam - hun eerste oordeel vellen. De podcast zal beschikbaar zijn in de kanalen van Sporza Koers.

De wielerliefhebbers blijven ook tijdens de koersloze dagen niet op hun honger zitten.

Dankzij onze Sporza Wielermanager kan iedereen nagaan of zijn of haar glazen bol het bij het rechte eind had.

Het zeer populaire selectiespel krijgt ook een auditieve uitloper: op geregelde tijdstippen maken we de balans op in onze podcast Kopman.