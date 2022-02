Wat brengen de Winterspelen van 2026? Nieuwe discipline en unieke organisatie

Milaan Cortina, dat is de officiële naam voor de Olympische Winterspelen die gepland staan tussen 6 februari en 22 februari 2026. Daarmee zal Italië voor de derde keer de Winterspelen organiseren: in 1956 in Cortina d'Ampezzo en in 2006 in Turijn.

Cortina d'Ampezzo is de parel van de Dolomieten in het noorden van Italië, Milaan ligt aan de voet van de Dolomieten. Met de auto is dat als snel 400 kilometer rijden.

De slogan van de komende Winterspelen is dan ook "Duality/Together", ofwel "Dualiteit/Samen". De Italianen gaan er prat op dat 90% van de stadions en accomodaties al bestaat en niet meer gebouwd moet worden. Een pluspunt, want de bouw en het bijhorende kostenplaatje van de Spelen was de voorbij jaren vaak voer voor discussie.

Op die volgende Winterspelen zal er overigens een nieuwe discipline worden toegevoegd: ski mountaineering. De onderdelen bestaan uit sprint (mannen en vrouwen), individueel (mannen en vrouwen) en de gemengde estafette.

