Topsportdirecteur Olav Spahl is tevreden: "Alle succesparameters zijn gestegen"

De voorlaatste dag moest het hoogtepunt worden voor ons land en dat werd het ook: Bart Swings pakte dominant goud op de massastart. Dat werd in het Belgische kamp gevierd, zij het bescheiden, want veel volk is al naar huis: "We hebben Bart met champagne, frietjes en wat bier ontvangen in het olympische dorp", vertelde delegatieleider Spahl. Wie van de delegatie in Peking was, was gisteren in de schaatszaal. "De massastart is ongelooflijk spannend. En hoe Bart dan de race heeft afgewerkt, is indrukwekkend: hij dichtte alle gaten. Toen ik de wedstrijd in herhaling bekeek op het tv-scherm, leek de uitdaging voor Bart nog veel groter." "Maar op het eind van de rit is dit het resultaat van een voorbereiding. Bart was 4 weken ter plaatse, deed 3 wedstrijden op voorhand en dat alles in functie van de massastart. Hij en zijn entourage hebben nooit de rust, het geduld en het vertrouwen verloren in deze periode. Dat maakt een echte kampioen. Voor mij is Bart 100 procent een voorbeeld als een topatleet."

"Kunnen niet anders dan tevreden zijn"

Met twee medailles heeft de 19-koppige Belgische delegatie de maximale verwachtingen ingelost. "Dat was het optimum", legde de Duitser uit. "Onze ambitie was altijd dat we meer top 8-plaatsen wilden. Dat is gebeurd. We wilden dat ook met meer atleten. Dat is gebeurd. We hebben ook meer medailles en de kleur van die medailles is beter dan 4 jaar geleden. Alle succesparameters zijn omhoog gegaan, dan kan je niet anders dan tevreden zijn."



Op het ijs is uitstekend gepresteerd, op de sneeuw en in de bergen minder. Wat concludeert Spahl daaruit? "De programma's in het schaatsen worden gedragen door Sport Vlaanderen en het BOIC en er is een nauwe samenwerking met TeamNL, het beste land ter wereld. Dat is voor mij een succesfactor."



"Er waren in het schaatsen ook de prestaties vooraf in de kwalificatieperiode, op de voorgaande WK's."



"In de andere disciplines was er meer realiteitszin nodig om niet onmiddellijk van top 8-plaatsen te praten. Het is volgens mij nodig om hier eerst naar de 99 procent van talent, training, voorbereiding, hard werk te kijken en dan misschien op het eind naar het laatste procentje van kans, geluk of lot. En niet omgekeerd."



"Het zal de uitdaging zijn om wat werkt in het schaatsen te transfereren naar de andere sporten."



Is de delegatieleider ongoocheld in de prestaties van de biatleten/langlaufers/skiërs? "Laat ik het zo stellen dat ik blij ben dat de atleten zelf ontgoocheld zijn over wat ze hebben getoond. Ik denk dat veel prestaties op het niveau waren van die van tijdens de kwalificatieperiode. Er bestaan redenen voor bepaalde atleten om ontgoocheld te zijn, dat is met hen besproken."



"Er waren trouwens ook ontgoochelingen in schaatsnummers. Nu moeten we analyseren waarom dat zo was en dan de juiste conclusies trekken."