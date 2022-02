Tim Wellens na sterke prestaties in Franse bergen: "Ik kijk uit naar het openingsweekend"

Na zijn knappe ritzege gisteren over de Col d'Eze was Tim Wellens vastberaden om zijn gele trui vandaag met hand en tand te verdedigen. Maar 1 man was een klasse te sterk: Nairo Quintana.

"We wisten op voorhand dat het moeilijk zou zijn om Quintana te volgen op de beklimming, maar net zoals gisteren hoopte ik hem opnieuw bij de lurven te vatten in de afdaling", vertelt Wellens.



"Ik had vandaag veel terreinkennis in de afdaling, maar Quintana had die ook. Hij was echt sterk."



"Jammer genoeg zat er geen eindwinst in, maar ik onthoud vooral de collectieve sterkte van Lotto-Soudal de afgelopen drie dagen. Caleb en ik wonnen, maar dat was niet mogelijk geweest zonder het indrukwekkende werk van de hele ploeg."