Niet Gorissen wel Rooms beste Belgische in Hannuit, jonge Da Silva charmeert bij de mannen

Lucas Da Silva verbaasde vriend en vijand in Hannuit door als eerste Belg te eindigen. De 22-jarige loper blikte dan ook tevreden terug op zijn prestatie.



"Ik ben heel tevreden. Met eerste Belg worden hield ik absoluut geen rekening. Dit is de perfecte dag voor mij. Wat dit voor mij betekent? Pfff, ik heb er geen woorden voor."



"De beste zes of zeven Belgen waren er niet, en dus dacht ik wel aan het podium", vertelde de jonge Belg. "Mijn start was heel goed en ik was tot mijn verrassing meteen eerste Belg, na vier sterke buitenlanders. Ik voelde me daar best comfortabel, dus probeerde ik gewoon te volgen."



"Vanaf de derde ronde kreeg ik het lastiger en kwam Arnaud Dély terug op mij. We hebben lang samen gelopen, maar ik kreeg het steeds zwaarder."



"Op het einde kreeg ik toch weer wat energie, vooral omdat de achtervolgers terugkeerden en ik absoluut tweede Belg wilde worden, maar uiteindelijk is het dus zelfs eerste Belg geworden."