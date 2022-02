Lennard Kämna is sterkste in slotrit, Wout Poels steekt eindwinst Ruta del Sol op zak

De 5e etappe in de Ruta del Sol was voor heel wat renners meteen de laatste kans om zich in de kijker te rijden. Dus koos een omvangrijke kopgroep al vroeg het ruime sop.

Met Jhonatan Narvaéz, Biniam Girmay, Simon Clarke, Benoît Cosnefroy, Stefano Oldani en Lennard Kämna reden er heel wat sterke namen vooraan.



Geen enkele naam kon Wout Poels nog bedreigen in het algemene klassement, dus liet Bahrain-Victorious begaan. In de rest van het peloton was het wel alle hens aan dek, met alle gevolgen van dien voor de mindere goden.

Het beulwerk achterop deerde de kopgroep niet. Die hield zijn voorsprong vast tot het absolute slot. Op 3 km van de streep zag Kämna zijn moment gekomen. Hij liet iedereen achter en vierde zijn eerste zege van het seizoen.

Zo maakt de Duitser een einde aan een periode van fysieke en mentale problemen. Fortunato greep plaats 2, Covi vervolledigde het podium. Wout Poels pakte niet veel later zijn eindoverwinning.