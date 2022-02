Koningin van de Winterspelen, maar achter de censuurmuur stormde het hevig rond Eileen Gu

Je moet het maar doen. Met de ogen van de wereld op zich gericht, loste de 18-jarige Eileen Gu alle verwachtingen in. Goud in de onderdelen Big Air en Halfpipe, zilver op Slopestyle.

Gu-Mania

De sportwinkel dat het rode skipak van de nieuwe ster verkocht, zag de verkoop met 2.000% stijgen. Ook een speciale bekerhouder van een koffiemerk met de beeltenis van Gu was in een mum van tijd compleet uitverkocht. Hetzelfde geldt voor de dure ringen van Louis Vuitton waarmee Gu na haar triomf pronkte.

Daartegenover stonden de voorspelbare giftige reacties in de Verenigde Staten voor “de verraadster”. #EileenGuTraitor was tijdens haar events trending op Twitter.

VPN-verbinding

De Chinese skiester antwoordde zowaar met: “Iedereen kan een VPN-app downloaden (om de Chinese firewall te omzeilen, red.). Het is gratis in de app store.”

Dié tegenstrijdigheid was te voorzien. Alleen: ook in China dweepte lang niet iedereen met Gu de voorbije twee weken.

Een reactie die bakken kritiek uitlokte, want in de realiteit zijn er al strenge straffen uitgesproken voor Chinezen die een VPN-verbinding gebruiken.

De vrouw aan de ketting

Tijdens de Spelen ontstond er in China ook consternatie over een shockerende video. Daarin was te zien hoe een moeder van acht kinderen vastgeketend was in de buitenlucht, de vrouw werd gebruikt om kinderen te baren. De autoriteiten hadden naar verluidt weet van de situatie, maar grepen niet in. Twee vrouwen die haar probeerden te bevrijden, zijn opgepakt.

Op het internet ontstond vervolgens een hevige discussie over het extreme contrast tussen Gu en de vastgetekende vrouw. Wie symboliseerde het echte China? Onder meer The New York Times wijdde er een kritisch artikel aan.