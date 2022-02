Fin Remi Lindholm finisht massastart met bevroren penis: "Ondraaglijke pijn"

Remi Lindholm sloot de massastart af op de 28e plaats, op meer dan 4 minuten van winnaar Bolsjoenov. Maar dat hij de finish haalde, was al een overwinning op zich.

In de kleedkamer legde Lindholm meteen een warme doek op zijn edele delen. "Mijn penis is bevroren", legde de Fin uit. "De pijn is behoorlijk ondraaglijk."

Na een kwartier kwam het gevoel toch weer terug. Lindholm kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet gewaarschuwd was, want eind november overkwam hem hetzelfde in de Wereldbekerwedstrijd in Ruka.

"Ik vond het eigenlijk jammer dat we geen fatsoenlijke race over 50 kilometer hebben gekregen", verbaast hij nog. "Maar de stroken met tegenwind waren eigenlijk niet te doen."