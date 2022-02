Start in mineur: openingsmanche WK motorcross met week verplaatst door storm

Op het circuit van Matterley Bassin zou dit weekend het WK motorcross van start gaan. Maar storm Eunice besliste daar anders over. Het stormweer maakte crossen in het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk, de organisatie besliste zaterdagochtend om de manche met een week te verplaatsen.

"Onze beste inspanningen en talrijke meetings met ons comité hebben geen soelaas gebracht", klinkt het in een communiqué. "In samenspraak met de lokale overheden, de politie en de gezondheidsdiensten hebben we beslist om voor zekerheid te kiezen. De windstoten werden voor het hele weekend voorspeld."