Sam Dejonghe: "Nieuwe regels klinken fantastisch, hopelijk is F1-seizoen ook fantastisch"

Over exact een maand ontwaakt de Formule 1 in Bahrein uit zijn winterslaap. Na een fenomenale tweestrijd met Lewis Hamilton kroonde Max Verstappen zich vorig seizoen tot wereldkampioen. Krijgen we dit jaar een soortgelijk scenario? "Veel zal afhangen van hoe de teams de nieuwe regels hebben geïnterpreteerd", blikt F1-analist voor Play Sports Sam Dejonghe vooruit.

We spoelen even terug naar zondag 12 december 2021.



In de laatste Grote Prijs van het seizoen stevent Lewis Hamilton in Abu Dhabi op zijn 8e wereldtitel af. De tactische bandenkeuze van Mercedes lijkt te lonen, tot Nicholas Latifi zijn wagen in het slot in de muur parkeert. De safetycar wordt opgetrommeld en Verstappen duikt de pits in om vers rubber. Wedstrijdleider Michael Masi beslist dat de Nederlander vlak achter de Brit mag starten voor een ultieme ronde. Met het bekende vervolg.



Het is die dubieuze beslissing die Masi onlangs fataal werd: de Australiër moet opstappen als wedstrijdleider. "Masi heeft die beslissing toen onder grote druk genomen en daar waren zeker fouten in te vinden", legt Sam Dejonghe uit.

"In een wereldje zoals de Formule 1 moeten er dan koppen rollen en in dit geval is dat die van Masi. Deels terecht vind ik wel."

In een wereldje zoals de Formule 1 moeten er koppen rollen. Sam Dejonghe over het ontslag van Michael Masi

"In theorie klinken de nieuwe regels allemaal fantastisch"

Andere wedstrijdleiding of niet, ook komend seizoen lijken de fans het nagelbijten niet achterwege te kunnen laten. Zo voerde de Formule 1 met een nieuw aerodynamisch pakket de grootste reglementswijziging uit zijn geschiedenis door. Het doel: meer spektakel en meer spanning.



"Ze willen er eigenlijk voor zorgen dat er meer wordt ingehaald en dat er meer teams voor dezelfde plaatsen zullen strijden. In die zin klopt het wel dat er meer spanning zal zijn", vertelt Dejonghe.



"In theorie klinkt het alvast allemaal fantastisch. De wagens zien er ook echt knap en cool uit. Hopelijk krijgen we opnieuw een fantastisch seizoen."



Een ander nieuwigheidje is de 'Virtual Race Control', vergelijkbaar met de VAR uit het voetbal. Vindt Dejonghe dat een aanwinst voor de Formule 1?



"In het voetbal zien we dat het ergens wel handig is, want het geeft veel extra info. Maar die info geeft dan weer de mogelijkheid tot discussie."



"Ik hoop dat het op de juiste manier wordt toegepast en dat het helpt en niet juist extra twijfel veroorzaakt. Het blijft dus nog een beetje afwachten."



"Hamilton leidde de aandacht toch iets te veel af van Verstappen"

En dan was er deze winter ook nog de onduidelijkheid over de toekomst van Hamilton in de Formule 1. De Brit verdween een hele poos van de radar, maar gaat dit seizoen dan toch voor titel nummer 8.



"Hij heeft toch het idee gegeven dat hij mogelijk zou stoppen en voor mij leidde

dat deze winter toch iets te veel de aandacht af van winnaar Max Verstappen", zegt Dejonghe.



Hamilton heeft vorig jaar bewezen dat hij op zijn leeftijd nog steeds honger heeft. Sam Dejonghe