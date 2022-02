Nieuw-Zeelands toptalent Nico Porteous wint strijd tegen de wind in halfpipe-competitie

De 20-jarige Nico Porteous kon zijn rug wel rechten in zijn tweede olympische finale in de halfpipe. Het 20-jarige toptalent uit Nieuw-Zeeland was in 2018 - in Pyeongchang - al goed voor brons. Porteous was toen slechts 16 jaar.

Met een score van 93.00 in zijn eerste run vandaag, slingerde hij zich meteen naar de kop van het klassement. Zijn 2e run moest hij vroegtijdig een halt toeroepen door de moeilijke weersomstandigheden.

Maar ook zijn concurrenten slaagden er niet meer in om het spel met de wind te winnen, zo bleef hij aan de leiding gebeiteld. De Nieuw-Zeelander liet de Amerikaanse tweevoudige titelverdediger David Wise en zijn landgenoot Alex Ferreira, in 2018 de runner-up, achter zich.

De ontlading bij Porteous was groot. Hij vierde met een wapperende Nieuw-Zeelandse vlag. Maar zelfs daar stal de hevige wind weer de show ...