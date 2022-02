Jan Tormans geeft project niet op: "2 renners zijn weg, maar andere 2 nog niet"

Jan Tormans laat zich niet snel van zijn stuk brengen. Zijn deal met Patrick Lefevere veroorzaakte heel wat heisa in veldritland, maar de CEO van crossploeg Tormans zet door.

"Donderdag hebben we onze eerste werkvergadering gehad", verklapt hij bij Sporza tijdens de veldrit in Sint-Niklaas. "We hebben gesproken over ons materiaal, de renners..."

Grote beloften Joran Wyseure en Emiel Verstrynge stappen over naar Alpecin-Fenix, maar wat doen Corné van Kessel en Quinten Hermans? "Ik weet nog niet of ze alle vier weg zijn", aldus Tormans. "Twee renners zijn weg, maar de andere twee nog niet."

"Het kan nog alle kanten uit. Het is zoals het is. We werken gewoon voort. Het ziet er goed uit voor volgend jaar en we hebben er allemaal goesting in."