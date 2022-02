Happy Hour in Herent: familie, vrienden en dorpsgenoten juichen Bart Swings naar goud: "Prachtig!"

Onze man was in Herent:

Mama en papa Swings: "Trots dat hij zijn doel bereikt!"

De gemeente had voor de ochtendlijke races (om 8 u. en 9.30 u.) gratis koffie en koffiekoeken voorzien om de vroege vogels uit bed te lokken. Vader, moeder, oma en zus Liesbeth maakten de historische gebeurtenis vanaf de eerste rij mee. De spanning in de zaal was groot, de ontlading des te groter.



"Het is niet te doen", reageerde mama Swings. "Hij heeft een mooie wedstrijd gereden", glunderde papa Swings. "Dit is genieten. Hij had de wedstrijd zo goed onder controle. Zijn plan is helemaal gelukt. Het is prachtig. Dit is een bekroning."



"We zijn trots dat hij zijn doelstellingen gehaald heeft. Je moet het maar doen, goud halen."