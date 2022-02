Eindwinst lonkt voor Evenepoel: "Eén van mijn beste dagen in een tijdrit"

Als je Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng op bijna een minuut zet, dan heb je een dijk van een tijdrit gereden. Remco Evenepoel glunderde dan ook na zijn dubbelslag in Portugal.

"Maar eerlijk gezegd ben ik wel een beetje verrast dat het verschil met de tweede in de uitslag zo groot is", zei Evenepoel. "Ik had verwacht dat de strijd iets heviger zou zijn. De voorbije dagen heb ik toch ook wat gewerkt voor Fabio Jakobsen en werd er bergop toch ook wel hard gereden.

"Maar ik had een heel goede dag, één van mijn beste dagen in een tijdrit. Het draaide goed. Ik hoop dat ik nog vaak een beroep mag doen op zo'n paar benen in een tijdrit."

"Ik kende het parcours heel goed, was voorbereid en vanmorgen hebben we nog eens verkend. De wind blies fel, dat was in mijn voordeel vanwege mijn aerodynamica en mijn iets kleinere gestalte."

"Je moet dan nog altijd wel het parcours fietsen en met Stefan Küng had ik een sterke tegenstander. Hij is Europees kampioen tegen de klok en ik onderschatte hem niet."