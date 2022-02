BEKIJK: Wout Poels weet weer wat winnen is, Mauri Vansevenant is 3e

Op de eerste van drie beklimmingen brak de koers helemaal open. Leider Alessandro Covi (UAE) moest passen toen een groep met heel wat grote namen het ruime sop koos.

Miguel Angel Lopez, de tweede in de stand, was wel mee en had met Aleksej Loetsenko en Harold Tejada ook twee Astana-ploegmaats mee. Nog van de partij in de elitegroep: Mauri Vansevenant (Quick Step), Simon Yates (BikeExchange), Wout Poels, Damiano Caruso en Mikel Landa (Bahrain) en Ivan Ramiro Sosa (Movistar).

In de lastige slotfase regende het aanvallen toen bleek dat het peloton niet meer zou terugkeren. Poels en Loetsenko raakten uiteindelijk met z'n tweeën weg. In de lange sprint trok de Nederlander ietwat verrassend aan het langste eind.

Het is voor Poels, die ook de nieuwe leider is, de eerste zege sinds juni 2019, toen hij een rit in de Dauphiné wist te winnen. Op 18 seconden klopte Mauri Vansevenant alle anderen voor de derde plaats.